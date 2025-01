Fremman Capital acquisisce Diesse. Ora è socio di maggioranza

Fremman Capital annuncia l’acquisizione della quota di maggioranza di Diesse Diagnostica Senese, azienda italiana leader nella produzione di sistemi diagnostici innovativi e di reagenti dedicati al mercato della diagnostica in vitro (Ivd). Nell’ambito della transazione, il management di Diesse manterrà una quota di minoranza significativa e continuerà a guidare la crescita dell’azienda. Fondata nel 1980, l’azienda è diventata leader mondiale nel segmento degli Ivd di specialità, concentrandosi principalmente sulla diagnostica per l’autoimmunità, le malattie infettive e la misurazione automatica della Ves.

L’azienda offre uno dei più ampi portafogli di test di immunometria specialistica sul mercato, con oltre 170 test disponibili sui suoi strumenti completamente automatizzati e opera con un modello di business completamente integrato, che comprende la R&S scientifica, la progettazione degli strumenti e la produzione interna di biomateriali e reagenti, per garantire un controllo di qualità totale. Situata a Monteriggioni, ha come sede il Diesse Biotech Campus (il più grande impianto di R&S e produzione biotecnologica dedicato agli Ivd in Italia) e impiega 230 persone. La base clienti è costituita da laboratori clinici, tra cui ospedali, cliniche specialistiche e laboratori privati, con prodotti commercializzati attraverso un’ampia rete di distributori ufficiali, che raggiungono clienti in oltre 100 Paesi nel mondo.

Si prevede che il mercato globale della diagnostica di specialità cresca in modo significativo nei prossimi anni. Queste dinamiche si allineano perfettamente con la strategia di Fremman di investire in beni e servizi essenziali, garantendo la creazione di valore a lungo termine in settori resilienti e ad alta domanda.

Massimiliano Boggetti, ceo di Diesse, ha dichiarato: "Negli ultimi cinque anni abbiamo investito più del 10% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo, concentrandoci sull’innovazione nella diagnostica del sistema immunitario. Con il contributo di Fremman, puntiamo a diffondere ampiamente questa innovazione nei prossimi anni, aiutando i pazienti di tutto il mondo a ottenere diagnosi migliori e cure più efficaci".

Edward Chandler, socio fondatore di Fremman, ha aggiunto: "Siamo lieti di collaborare e di sostenere l’eccezionale team manageriale di Diesse e di costruire il futuro facendo leva sull’impressionante esperienza di innovazione e crescita dell’azienda. Diesse ha una posizione unica nel mercato degli Ivd, vediamo significative opportunità di internazionalizzare ulteriormente l’azienda e di rafforzarne la leadership di mercato".