Francigena Ultramarathon. Arrivo in Piazza del Campo

Rinnovato fino al 2025 l’accordo di collaborazione tra il Comune di Siena e quello di Acquapendente nel segno della ’Walking Francigena Ultramarathon’. La manifestazione, dunque, si rafforza e, dopo il successo raggiunto nel corso degli anni, le due amministrazioni hanno deciso di sottoscrivere un patto per migliorare l’offerta sui cammini.

La ’Walking Francigena Ultramarathon’, organizzata dall’assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di Acquapendente e dal Gruppo Trekking Senese Outdoor, con il patrocinio dei Comuni di Siena, Acquapendente, Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Montalcino, San Quirico d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Radicofani, San Casciano dei Bagni, Abbadia San Salvatore e Proceno, si terrà sabato 7 e domenica 8 ottobre, snodandosi per 120 km lungo l’antico itinerario dell’arcivescovo di Canterbury Sigerico, attraverso i comuni a sud della provincia di Siena e quelli dell’alto Lazio. Il percorso sarà articolato in varie tappe: dai 15 km dalla Grancia di Cuna a Siena sino ai circa 120 da Acquapendente a Siena. Ma quest’anno c’è una novità assoluta: "La Walking Francigena Ultramarathon cambia il verso di percorrenza e andrà in direzione Sud-Nord – annuncia Daniele Bibbiani del Gruppo Trekking Senese – dunque la Val d’Orcia si percorrerà di giorno. Inoltre stiamo assistendo a un boom di iscrizioni al percorso da 120 km. Il motivo? La possibilità di ammirare la Val d’Orcia alla luce del sole, invece che in notturna e il fatto che, invertendo il percorso, ci sono meno dislivelli da affrontare". Bibbiani conclude: "Numeri alla mano, stiamo rilevando che gli habitué dei percorsi più brevi, conquistati dall’evento, quest’anno hanno scelto il tratto da 120 km".

"Siamo orgogliosi di aver creduto anche quest’anno nell’evento – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Siena Vanna Giunti –. Un evento diventato ormai un appuntamento fisso per tutti i camminatori a passo lento, che hanno la possibilità di vivere un’esperienza unica lungo un cammino antico come la Via Francigena, coniugando la possibilità di immergersi nell’arte, nella natura e nel patrimonio storico culturale dei comuni interessati, facendo sport.

I moderni pellegrini che scelgono le Terre di Siena lo fanno anche per il nostro patrimonio naturale e la bellezza unica del territorio – conclude l’assessore – Scelgono un turismo sostenibile, che rispetta l’ambiente e le comunità locali riappropriandosi del proprio tempo".

Iscrizioni entro il 30 settembre su: https:my.akuto.itultramarathonmypacifikconfiglogin.php