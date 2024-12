Franceschelli: "Manovra fatta di tagli, ignorate le istanze del Paese"

Il senatore Pd, Silvio Franceschelli, boccia la manovra del Governo: "Ancora una volta è fatta di tagli alla sanità, alla scuola, ai comuni, ai servizi pubblici locali, che non sostiene la crescita e che non affronta i bisogni reali del Paese. L’approvazione della Legge di bilancio dimostra la visione miope del Governo Meloni che, marcando tutta la distanza dalle promesse fatte in campagna elettorale, ignora le priorità delle famiglie e delle imprese e temi come la sicurezza del lavoro, il sostegno al reddito, la riduzione dei costi energetici e la tutela dell’ambiente". E poi: "Di fronte alle reali esigenze dei cittadini il Governo si gira dall’altra parte. Il Fondo sanitario nazionale, in rapporto al Pil, scende al 6,05%, il livello più basso degli ultimi quindici anni e tra i più bassi in Europa – spiega ancora Franceschelli –. In Toscana, questo significherà ulteriori difficoltà per un sistema sanitario già sotto pressione. Anche sul fronte scolastico la situazione è drammatica: la legge di bilancio prevede la cancellazione di oltre 7.800 posti tra docenti e personale amministrativo. E i tagli agli enti locali, quasi 8 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, si tradurranno in meno servizi per i cittadini".

Come Pd continueremo a batterci perché la politica nazionale torni a mettere al centro i bisogni delle persone".