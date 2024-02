Forze dell’ordine, accusato di falso. Processo al via

Falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici: è la grave accusa

da cui deve difendersi nel dibattimento un uomo delle forze dell’ordine che presta servizio nella nostra provincia, difeso dall’avvocato Francesca Martini. Una persona tutta d’un pezzo che per 40 anni ha indossato la divisa senza avere mai avuto richiami o sanzioni. L’indagine, coordinata dal pm Sara Faina e condotta dalla polizia giudiziaria di palazzo

di giustizia, è approdata ieri in un’aula di tribunale, davanti al giudice Simone Spina.

Giusto il tempo per l’ammissione delle prove – al momento né il pm Rotunno, né la difesa dell’imputato hanno fatto produzioni documentali –, quindi c’è stato il rinvio a marzo per ascoltare tutti i testimoni e l’eventuale discussione. Parte civile, attraverso l’avvocato Alessandro Betti, si è costituito un collega dell’imputato che avrebbe subito danni dalla presunta falsificazione di rapporti di servizio. I testimoni che dovranno ricostruire l’accaduto sono infatti tutti uomini in divisa. I fatti risalgono al periodo fra il febbraio e il luglio 2020, in piena pandemia. Secondo la procura il falso riguarderebbe gli ordini di servizio riepilogativi delle attività effettuate.