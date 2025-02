Forza Italia, delegazione ieri a colloquio con il questore Angeloni

Una delegazione di Forza Italia (Alessandro Pallassini, Lorenza Bondi, Lorenzo Lorè, Paolo Salvini, Roberto Rossi, Lucia Marraudino) ha incontrato il questore Ugo Angeloni, "per attestare la vicinanza al quotidiano operato portato avanti dalla Polizia di Stato, nonché per confrontarsi sul dato immigratorio della provincia", si legge nella nota. "Ringraziamo il questore – prosegue il comunicato – per il quotidiano e costante lavoro che, insieme ai suoi donne e uomini, porta avanti per la prevenzione e la sicurezza dell’intero territorio in cui viviamo".