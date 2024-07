Fortezza e Lupa, tre giorni di concerti

Tre giorni di concerti che offrono l‘originale formula dove protagonisti sono i docenti e gli allievi che suonano insieme in spettacolari gruppi: questa l’originale alchimia che contraddistingue da decenni i Corsi Internazionali di Siena Jazz, la Sienajazz international summer workshop, giunta alla sua 54^ edizione. Il modo, in questo calendario di eventi che proseguirà fino al 6 luglio, per offrire risonanza nazionale e internazionali ai giovani talenti, i futuri protagonisti della musica mondiale, che sono arrivati anche quest’anno ad affollare le aule di Siena Jazz.

Questa sera alle 21,30 (ingresso libero) alla Fortezza Medicea – Bastione S. Domenico spazio alla Jam@Bastione, ovvero jam session libera dove tutto può musicalmente accadere: sul palco docenti internazionali e giovani musicisti che daranno vita alle migliori improvvisazioni.

La carovana del jazz si sposterà poi per due sere negli spazi della Contrada della Lupa, nel magnifico scenario di Fontenova. Domani e martedì 30 (ore 20,30 a ingresso libero) si svolgeranno i conosciuti Final combos recital, ovvero i saggi finali dei gruppi di Musica d’insieme, con due palchi che suoneranno in contemporanea, per un totale di 32 concerti. Anche qui docenti e allievi saliranno all’attenzione del pubblico per esibirsi senza un voluto filo conduttore. Tutto è affidato all’improvvisazione, alla voglia di divertirsi e soprattutto far divertire i presenti.

Un bel modo per allungare e colorare le notti senesi. È il segno anche del collaudato connubio fra il jazz e le Contrade di Siena, nel segno della pura ospitalità da una parte e dall’altra di onorare chi offre scenari come quelli, in questo caso, che appartengono al rione della Contrada della Lupa.