Fonte Gaia in cantiere. Restauro in Piazza dell’opera di Sarrocchi

Fonte Gaia in cantiere: è iniziato l’intervento di restauro all’opera di Tito Sarrocchi in piazza del Campo. Il recupero vede protagonista la Scuola Edile con il progetto ‘Il Campo, L’Acqua e la sua Fonte’, che ha partecipato all’avviso pubblico Let’s Art della Fondazione Mps e prevede un cantiere-scuola per restituire gli antichi splendori ai preziosi marmi dell’inestimabile opera. ‘Il cantiere – ha già annunciato il presidente Giannetto Marchettini - coinvolgerà professionisti affermati accanto ai più giovani. Si salvaguarderanno tecniche a rischio scomparsa, favorendo il ricambio generazionale’. Per l’intervento di pulizia e ripristino occorreranno 60.000 euro, in parte finanziati da FMps e dal Comune, insieme ad una campagna di fundraising.