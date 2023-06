Fondazione Siena Food Lab, Bando per 100 aziende agricole per innovazione e sostenibilità

Agricoltura di precisione, sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tracciabilità dei processi e delle produzioni sono le tre aree tematiche su cui si concentrerà il percorso di alta formazione e consulenza al centro del bando della Fondazione Siena Food Lab. Il programma 2023-2024 prevede di reclutare - online fino al 25 luglio - fino ad un massimo di 100 aziende agricole del territorio senese interessate ad intraprendere un percorso di innovazione e formazione qualificata e a ricevere strumenti e assistenza.

La Fondazione Siena Food Lab, promossa dal Santa Chiara Lab dell’Università e la Fondazione Mps, ha l’obiettivo - grazie a questo bando - di supportare lo sviluppo economico locale nel settore agroalimentare del territorio senese: attraverso la promozione di soluzioni gestionali e operative coerenti con i principi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, la formazione di idonee figure professionali e la creazione di opportunità d’impiego per le nuove generazioni. Un obiettivo che la Fondazione vuole perseguire mettendo in relazione al meglio la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e l’imprenditorialità agricola locale e sviluppando connessioni tra imprese, innovatori, istituzioni, centri di ricerca e studenti capaci di generare impatti concreti e positivi per il benessere e la sostenibilità del territorio.

Le imprese agricole che aderiranno al percorso di innovazione avranno a disposizione un team di esperti che, a partire dalle criticità e dai bisogni delle aziende, fornirà consulenza e soluzioni offerte dal mondo dell’innovazione e della ricerca, introdurrà e trasferirà principi e strumenti innovativi di agricoltura di precisione, tracciabilità dei processi e delle soluzioni, misurazione della sostenibilità decisivi per assicurare la competitività e la redditività delle imprese ed un uso sostenibile delle risorse naturali in agricoltura. Per dare massima diffusione all’iniziativa e presentare le opportunità per le aziende agroalimentari omteressate, Fondazione Siena Food Lab organizza un evento il 12 luglio che si terrà a Castelnuovo Berardenga, a Villa Chigi, dalle 17 alle 18.30.