Fondazione Mps. È Remo Grassi il primo nome

È Remo Grassi, il primo nome designato per la deputazione generale della Fondazione Monte dei paschi. Una conferma, per la Camera di commercio, che ieri ha ratificato la sua indicazione, inviando ufficialmente a Palazzo Sansedoni il nome dello storico manager del vino, per ventidue anni amministratore delegato di Banfi. È il via al rinnovo dell’organismo, che avverà subito dopo l’approvazione del bilancio 2024, dopo la falsa partenza del Comune, che ha dovuto proporre un nuovo bando per le proprie designazioni. Ufficialmente per una fuga di notizie, in realtà anche per la difficoltà a trovare una quadra sui nomi che ancora, peraltro, non ci sarebbe, nel difficile equilibrio nella maggioranza.