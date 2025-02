Fondazione Banca Centro Toscana Umbria. Nuovo Cda, Campagna è il presidente

La Fondazione Banca Centro-Toscana Umbria ha rinnovato il proprio Consiglio di amministrazione, mantenendo viva la continuità con la precedente ‘Fondazione Vivalbanca’. Con sede legale a Sovicille e sede amministrativa a Moiano (Città della Pieve, Perugia), la Fondazione ha recentemente ampliato la propria operatività su tutti i territori di competenza dell’ente fondatore. La sua missione, fondata sui principi del bene comune, mira a promuovere iniziative di utilità sociale, culturale e ricreativa, dedicate al benessere delle comunità locali.

Al contempo, si impegna a favorire la loro crescita e sviluppo, contribuendo a un progresso sostenibile e inclusivo. Il nuovo Cda, insediatosi il 3 febbraio, è composto da Carmelo Campagna (presidente), Umberto Giubboni (vicepresidente), Alessandro Pucci (consigliere designato), Lorenzo Cantelli (segretario), Emilio Bernini (tesoriere), e i consiglieri Ugo De Carolis, Michela Sciurpa, Maria Alessandra Trinetti e Oreste Ruggiero. Il Collegio sindacale invece è presieduto da Massimo Fanucci, affiancato dai sindaci Ida Calzini e Giulietta Capacchione.

"Intendiamo perseguire gli scopi e le attività statutarie in tutti i territori di competenza – ha commentato il presidente Carmelo Campagna –, oltre a proseguire nell’allestimento del museo negli spazi di Villa delle Ortensie a Montecatini Terme. Lì saranno esposte, in un contesto moderno e tecnologico, le opere a disposizione della Fondazione a suo tempo oggetto di una rilevante e generosa donazione dell’Accademia d’arte ‘Dino Scalabrino’. La Fondazione rappresenterà un’importante opportunità per potenziare e consolidare il supporto mutualistico che l’ente fondatore fornisce già attivamente in Toscana e Umbria".

Banca Centro Toscana - Umbria conta su una rete di 70 filiali con competenza su 13 province e 4 regioni. I 22.000 soci e gli 85.000 clienti possono contare sulla professionalità e la disponibilità di 502 risorse formate secondo i più moderni criteri di costante aggiornamento professionale e normativo.