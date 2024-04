Folla all’Iftar di Ramadan. Tutto esaurito in moschea per l’invito al pasto serale

C’era il pienone, il 30 marzo, alla moschea di Colle per l’"Iftar di Ramadan", il pasto serale con cui si interrompe il digiuno quotidiano dei fedeli musulmani durante il mese di Ramadan (che finirà il 9 aprile) che il Centro Islamico Culturale di Colle ha voluto condividere con i concittadini di tutte le altre religioni, e anche con i non credenti, invitandoli a tavola, perché è proprio a tavola che ci si conosce meglio e si cementano le amicizie. Iniziativa degna di lode, a cui i colligiani, soprattutto i cristiani nonostante la solennità del Sabato Santo, hanno risposto in massa, tanto che il Centro ha dichiarato il tutto esaurito con largo anticipo sul termine fissato per le prenotazioni. "Apriamo le porte, apriamo i cuori – era lo slogan lanciato per annunciare l’iniziativa – La moschea apre con gioia le sue porte alla cittadinanza per condividere insieme un momento speciale, l’Iftar, ovvero la rottura del digiuno del mese di Ramadan. Vi aspettiamo numerosi, con la speranza di poter conoscere la nostra realtà". Un invito alla conoscenza reciproca, all’amicizia e alla condivisione a cui Colle ha risposto nel modo migliore. La notizia dell’iniziativa alla moschea ha avuto vasta eco anche sui social, del resto in un momento segnato da conflitti di religione come quello attuale quel pasto serale che ha visto insieme persone di religione diversa suona come un importante segnale di distensione. La moschea di Colle è stata inaugurata nell’ottobre 2013 e sorge a San Lazzaro. È la più grande della Toscana e l’unica dotata di cupola e minareto di cristallo.