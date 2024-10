Focus sull’Etica Pubblica. Incontri sul bene comune

Un dibattito sui temi dell’etica pubblica, condivisa e consapevole, centrali per il buon funzionamento di una società: è questo il ciclo di incontri, dal titolo ’Quale bene comune? Conversazioni per un’etica pubblica e condivisa’, in programma nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico dal 12 ottobre al 17 gennaio. "L’etica dovrebbe essere centrale nella vita quotidiana, nel privato, ma soprattutto nel pubblico – ha spiegato il sindaco Nicoletta Fabio –. La riflessione sul vivere associato è qualcosa che un amministratore deve fare quotidianamente. Anche nelle mie linee programmatiche abbiamo dato particolare rilievo a partecipazione civica e cultura. Quindi, quando mi è stata inizialmente proposta l’idea da Achille Mirizio e Gianni Resti (in separate sedi), l’ho immediatamente sposata e si è sviluppata fino a questo punto: abbiamo creato un team e poi ci siamo allargati costituendo un comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate all’organizzazione del ciclo di incontri dedicati all’etica pubblica".

I temi spazieranno dalle questioni ambientali a tematiche legate all’intelligenza artificiale, il ruolo della donna, il ruolo della chiesa e il rapporto fra le diverse generazioni. "La nostra scommessa è che i giovani e i cittadini in generale siano coinvolti – ha dichiarato Mirizio, coordinatore del comitato –. Non è facile, perché il ritorno al privato oggi è molto forte. Vogliamo rimettere in piedi uno spazio, in cui discutere liberamente e serenamente di etica". La rassegna prenderà il via sabato 12 ottobre con un nome significativo, quello di Vito Mancuso, protagonista dell’incontro ‘Etica per giorni difficili’. "Non potevamo che inaugurare questa proposta con un tema a cavallo fra filosofia e teologia – ha spiegato Resti, membro del comitato –. Sarà un’occasione di riflessione importante e spero che ci sia molta partecipazione, specie da parte dei giovani studenti".

La rassegna proseguirà venerdì 25 ottobre con ‘Alle origini della nozione di responsabilità morale’ di Alessandro Linguiti; venerdì 8 novembre si terrà l’incontro con Matteo Galletti ‘Responsabilità e ambiente’; sabato 16 novembre Stefano Mancuso parlerà di ‘Etica e intelligenza artificiale’; venerdì 22 novembre sarà la volta de ’Il ruolo della donna per una nuova etica nella Chiesa e nella società’ di Serena Noceti; giovedì 5 dicembre di Dimitri D’Andrea con ‘Etica e politica. A partire da Max Weber’; venerdì 17 gennaio chiudono il ciclo Carolina Scaglioso e Achille Mirizio con ‘L’etica nei rapporti intergenerazionali’.

Eleonora Rosi