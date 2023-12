Fluo party a Pienza. Chiusi, festa etrusca

Anche le piazze della Valdichiana rispondono ’presente’ per dire addio al 2023 e salutare un 2024 che tutti sperano sia da ricordare. Cetona, Chiusi, Montepulciano e Pienza, è qui la festa nelle piazze. Iniziamo da Montepulciano dove l’atmosfera gioiosa si respira già da un po’ grazie agli eventi natalizi: questa sera torna il tradizionale appuntamento di fine anno organizzato dalla Pro Loco e con il patrocinio del Comune. Si ’scaldano i motori’ alle 18 con il dj set poi la pausa per consentire a tutti di godersi il cenone in famiglia, da amici o al ristorante prima di ripartire alle 22.30 con la musica live, sempre in Piazza Grande, dove i protagonisti saranno Cecilia Quadrenni & Ballantine Band. Brindisi di mezzanotte e dj set a seguire per la lunga notte poliziana. Il Comune ha informato i cittadini che è stata emessa ordinanza di divieto di esplosioni di petardi e fuochi d’artificio nel centro storico dalle 21 alle 6 di domani, primo gennaio e anche il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 6 del primo giorno dell’anno.

La tradizione della piazza in cui far festa per dare il benvenuto al nuovo anno è consolidata anche a Pienza con la Pro Loco in prima file per ’Aspettando il 2024’ intorno al falò in Piazza Pio II, nel cuore del centro storico, a partire dalle ore 22.30. Ricco il cartellone di eventi: fluo party, musica per tutti i gusti con il dj, a mezzanotte coriandoli e fontane di luci. Interessante anche la proposta di Chiusi con il ’Capodanno Etrusco’ che avrà il proprio epicentro in Piazza Duomo illuminata dalla pira, l’immancabile dj set con tre bar attivi in altrettante postazioni. Un evento che ha visto la collaborazione di tante realtà del territorio chiusino. E poi c’è Cetona dove la bella Piazza Garibaldi è pronta ad accogliere dalle 23.30 chiunque abbia voglia di festeggiare in allegria e con musica, brindando all’anno che verrà. Finiti i cenoni, ci sarà quindi da divertirsi anche in Valdichiana.

Luca Stefanucci