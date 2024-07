FlixBus punta su Siena e la sua provincia. Potenziati i collegamenti con 90 città

Con l’estate, FlixBus torna a offrirsi come soluzione di viaggio per raggiungere Siena e la sua provincia, in particolare Poggibonsi e la frazione di Bettolle nel comune di Sinalunga, garantendo collegamenti diretti fra la Val d’Elsa e la Val di Chiana. A Siena gli autobus FlixBus fermano all’autostazione di piazza Rosselli (presso la Stazione Fs), allo Stellino o in piazza Gramsci e viale Toselli. La città sarà collegata per tutta l’estate con circa 90 città in Italia e all’estero. Siena potrà beneficiare innanzitutto di nuovi arrivi da grandi città italiane: Roma sarà collegata fino a 88 volte alla settimana, Bologna fino a 47 e Perugia fino a 18. La città sarà raggiungibile anche da Milano fino a 67 volte alla settimana, da Napoli fino a 38 e Pescara fino a 12. Gli autobus verdi opereranno inoltre fino a 14 corse settimanali dall’aeroporto di Fiumicino.

Analogamente, chi partirà per le vacanze da Siena potrà beneficiare di collegamenti operativi con svariate destinazioni balneari: Genova e La Spezia, lungo la costa adriatica San Benedetto del Tronto e Porto San Giorgio nelle Marche, Giulianova in Abruzzo e Termoli in Molise. Sulla costa ionica Sibari, Cirò Marina e Strongoli Marina.