Flash mob in Piazza . I carabinieri presentano ’Orange the World’

Iniziativa oggi organizzata dalCaselli nell’ambito del Progetto "Né fiori, né opere di bene", con il patrocinio della Provincia, del Comune ed in collaborazione con il “Franci”. Gli studenti del Caselli, a cui si aggiungeranno altri delle secondarie di Siena, daranno vita ad un flash mob in piazza del Campo. Il corteo partirà da via Roma e arriverà in Piazza intorno alle ore 11, dove confluiranno anche gli studenti degli altri Istituti secondari superiori di Siena. Qui ci sarà il flashmob con letture di poesie e brani e, a seguire, con la lettura dei nomi delle vittime di femminicidio, accompagnato dalle musiche del “Franci”. Nel pomeriggio alle 17,30, il comando provinciale dell’Arma si colorerà di arancione e il maggiore Lucia Dilio presenterà l’iniziativa ’Orange the world’ con il Soroptimist illustrando l’impegno contro la violenza.