Flash mob delle donne: "Fermare le guerre"

Flash mob contro le guerre davanti al Comune di Poggibonsi. Arriveranno da tutta la Valdelsa per manifestare contro le guerre e chiedere un immediato cessate il fuoco. L’appuntamento è per sabato, Giorno della Memoria, alle 15 in piazza del Comune, dove alcune donne provenienti anche da Colle, San Gimignano, Casole d’Elsa e Barberino Tavarnelle, organizzeranno un flashmob. La manifestazione silenziosa si sposterà quindi in piazza fratelli Rosselli e infine in piazza Matteotti. L’iniziativa si deve alle ’Donne in cammino per la pace’ di Brescia, che a loro volta hanno raccolto il testimone di due associazioni pacifiste e femministe: Woman Wage Peace di Israele e Women of the Sun di Palestina. Sabato sarà rappresentata la terza azione del gruppo lombardo, raccolta anche in Valdelsa, oltre che in un centinaio di altri comuni italiani. La lista delle adesioni si sta allungando di giorno in giorno.

"Manifesteremo la nostra opposizione ai vecchi e nuovi genocidi nel mondo esponendo la scritta ’Cessate il fuoco’ – spiegano alcune delle organizzatrici dell’iniziativa valdelsana –. La manifestazione si svolgerà in silenzio, in abito nero, con uno straccio bianco legato al braccio; non utilizzeremo loghi identitari, simboli e bandiere, che rappresentino appartenenze politiche, religiose, sindacali o associative, perché ciascuna di noi si esprime singolarmente in comunanza con tutte".

Le ’Donne in Cammino per la Pace’ di Brescia avevano effettuato una prima azione lo scorso 4 novembre 2023, "il luogo simbolo dell’antifascismo e del rifiuto delle guerre, la piazza della Loggia di Brescia, e un luogo di aggressione e di morte, la base militare di Ghedi".