Finto terremoto con ’Tellus’. Scatta l’esercitazione

Se l’esercitazione di Protezione civile ‘Tellus 2024’ dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, svoltasi in contemporanea a Pienza e Trequanda, è culminata in un pranzo è perché anche la preparazione del pasto fa parte del test. I volontari dell’Associazione Cuochi Alta Etruria hanno dovuto infatti mettere a tavola una cinquantina di persone simulando l’imprevisto, senza avere cioè nulla di preparato. Tutto si è svolto con il massimo rigore e l’operazione ha funzionato, grazie anche al meteo, caldo e soleggiato. Il sistema coordinato dal Servizio associato di protezione civile dell’Unione dei Comuni, che coinvolge con un ruolo attivo le istituzioni a livello comunale e intercomunale, il volontariato e le forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia Municipale), ha dovuto fronteggiare lo scenario derivante da una scossa di terremoto di magnitudo 5.5, simulata nella frazione di Castelmuzio e capace di procurare lesioni agli edifici e problemi alla rete viaria. La popolazione, preavvertita della simulazione, ha ricevuto l’alert dall’app ‘Cittadino informato’, mentre un ruolo da protagonisti hanno avuto gli studenti delle scuole medie. Insieme al personale, i ragazzi hanno effettuato l’evacuazione dai rispettivi edifici, hanno partecipato a un incontro informativo e hanno visitato i ’campi base’. "L’esercitazione è stata utile – commenta Angela Cardini, responsabile del servizio associato –, anche per verificare l’effettiva disponibilità di spazi e strutture e aggiornare i dati".

Diego Mancuso