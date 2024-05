Finanziaria, avanti così. Utile da 600mila euro. L’assemblea conferma. Terrosi alla presidenza

Bilancio positivo per la Finanziaria Senese di Sviluppo che chiude il 2023 con utile netto di oltre 600mila euro, dopo aver effettuato accantonamenti a copertura dei rischi. Approvati anche i nuovi Plafond per il 2024 e il nuovo Piano Industriale 2024/2026. Molta attenzione dedicata alle startup, all’efficienza energetica, al terzo settore, agli investimenti e alle esigenze di liquidità delle imprese attraverso il prodotto Smart con tempi di risposta rapidissimi. Il punto cruciale dell’assemblea dei soci era il rinnovo degli organi sociali, a scadenza di mandato, consiglio e collegio sindacale. Presidente è stato confermato Massimo Terrosi, imprenditore di Sinalunga, confermato nel ruolo di vice presidente Marco Forte.

"Mi preme ringraziare tutti soci per la fiducia affidatami e con i quali abbiamo lavorato in piena sintonia in questi anni. - ha commentato Massimo Terrosi –. I risultati economici del 2023 per noi sono positivi, segno di una gestione equilibrata, corretta e di strategie sempre coerenti con i bisogni del territorio. Per questo voglio ringraziare il direttore Davide Rossi e tutto lo staff della Finanziaria, con cui la collaborazione è costante, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati".

Sul piano industriale del triennio, il presidente è cautamente ottimista.

"E’ previsto, nel corso dell’esercizio, una graduale riduzione dei tassi di riferimento, ciò che dovrebbe favorire gli investimenti e la crescita delle richieste di finanziamento anche per le esigenze di liquidità. Con questo piano industriale prosegue l’attenzione della Finanziaria verso gli investimenti e le esigenze di liquidità, la nascita di nuove Imprese, si intensifica verso l’efficienza energetica, apre al terzo settore".

L’assemblea dei soci ha nominato anche il cda, confermando Claudia Bencini e Mario Cerri e designando Fabio Carlesi, manager, come nuovo consigliere. Nel collegio sindacale confermata Marzia Mucciarelli, presidente, Laura Cappelli, sindaco effettivo, nominato Paolo Amatore.

"In un anno particolarmente positivo per le istituzioni finanziarie, i risultati economici sono sicuramente soddisfacenti, permettendo alla società di realizzare un rilevante rafforzamento patrimoniale. In questo quadro - dichiara Carlo Rossi, presidente Fondazione Mps - auspichiamo che l’attività di Fises, in coerenza con la sua mission, ampli sempre più le aree di intervento e gli strumenti operativi utilizzati in un contesto molto dinamico e competitivo, dove l’equilibrio economico rimane comunque un presupposto irrinunciabile".

"Accogliamo con favore i risultati della Finanziaria Senese di Sviluppo impegnata nello sviluppo dell’economia del territorio e delle sue aziende - è la dichiarazione del Comune di Siena - Un bilancio solido per un partner fondamentale di molte imprese senesi che in questi anni hanno avuto a che fare con situazioni dinon facile gestione".

"Esprimiamo tutto il nostro apprezzamento per i risultati della Finanziaria Senese di Sviluppo nonché per le prospettive che il Piano Industriale ha aperto – è la dichiarazione della Provincia di Siena –. Ci sono filoni di intervento che testimoniano dinamicità nonché un ruolo in cui la presenza della società garantisce prossimità e vicinanza". "E’ un bilancio positivo, conosciamo bene i fattori che ci hanno portato qui, nonché le motivazioni dell’andamento dello scorso anno e il trend delle richieste di investimento - dice Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Siena Arezzo -. Rimane la preoccupazione con l’auspicio che Fises possa continuare a essere strumento di sviluppo per l’economia del territorio".