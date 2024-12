Finalmente la Cripta ha riaperto alle visite

Suggestiva, ricca di spiritualità, luogo di raccoglimento ideale, la Cripta della Misericordia, nel sottosuolo della Cattedrale di Colle, ha riaperto alle visite dopo un lungo periodo di chiusura iniziato con la pandemia e domenica 15 dicembre, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, ospiterà con la celebrazione della Messa delle 11,30 la cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli e la benedizione di un nuovo automezzo per i servizi della confraternita. Per accompagnare visitatori e fedeli nel Castello sarà in servizio una navetta gratuita che partirà da via Bilenchi alle 10.45 ed alle 11.05, con fermate alla rotonda della Fabbrichina, al parcheggio di Bacìo sotto le mura castellane, poi a quello del Torrione all’ingresso della città alta per arrivare in piazza Duomo.