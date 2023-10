Fiera alla Pieve, Sinalunga in festa. Seicento banchi e tante iniziative

Niente scuola, per molti niente lavoro, giornata di ferie presa con largo anticipo da chi lo stipendio se lo guadagna altrove. Oggi è il giorno della Fiera alla Pieve e i sinalunghesi non mancheranno al loro appuntamento tradizionale che porta tanta gente nelle vie della parte bassa del paese. Quasi seicento banchi, occasioni di shopping ma anche di incontrarsi per un caffè o un aperitivo nel martedì più atteso dell’anno, quello dove Sinalunga si ferma e scende in strada per godersi la festa.

E anche domenica, nella versione più ’ridotta’ della fiera, di visitatori in giro per Sinalunga se ne sono visti tanti, merito anche di una temperatura che si avvicina più all’estate che all’autunno. Oggi ovviamente saranno molti di più per il ’fierone’ che allargherà il proprio perimetro confermando però i punti centrali che rimarranno quelli di sempre: viale Trieste è il cuore delle attività e degli spettacoli.

In piazza Guerri, nella zona della stazione, spazio alla Fiera dell’agricoltura interprovinciale con la mostra del bestiame e gli stand dei prodotti tipici dove mangiare qualcosa di locale ma anche specialità di altre zone.

Per i ragazzi tappa fissa al luna park vicino al cinema. Oggi sempre in viale Trieste, alle 11, santa messa presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice. La Fiera alla Pieve, nata oltre cento anni fa in onore della Madonna del Rosario, è anche una occasione per tanti negozi che possono beneficiare del numeroso afflusso di persone.

Vero è che non sono tempi facili, perché se domenica le vie della fiera erano affollate, di borse piene di materiale acquistato se ne sono viste molte meno. Si guarda e si osserva tanto, si compra più raramente. I banchi di gastronomia sono quelli dove la gente si raduna di più anche perché il rito del panino alla fiera è qualcosa di irrinunciabile per tante persone.

L’evento è comunque ricco: dalla galleria realizzata in viale Trieste per le varie attività fino allo spazio dello street food molto gettonato sia dai giovanissimi sia dalle famiglie. La Fiera mobilita anche le associazioni con varie iniziative.

Domenica, per l’ultimo giorno dell’evento, torna la storica ’Passeggiata alla Fiera’ con in prima fila l’Asd Atletica Sinalunga. In arrivo tanti runners da fuori ma anche amanti dell’attività all’aria aperta. Tre i percorsi: competitiva di 12 km, ludico-motoria di 8 e 4,4 km che mostreranno ai partecipanti le parti più belle di Sinalunga. Se il clima si conferma quello di questi giorni c’è da immaginare che in tanti non vorranno mancare.