"Fibra ottica in tutto il territorio comunale"

Calore e non solo. Il teleriscaldamento ha portato a Radicondoli e ai radicondolesi non soltanto case riscaldate con metà costi per chi le abita, ma anche altri vantaggi grazie al grande lavoro compiuto per l’utilizzo del vapore geotermico, senza bisogno di altri scavi: nuove regimazione delle acque, illuminazione pubblica, asfaltature, impianti idrici, fognature e ora anche nuove opportunità di vita e di lavoro, con l’estensione della fibra ottica a tutte le aree abitate del territorio comunale. "Grazie anche alla lungimiranza delle precedenti amministrazioni, siamo stati fra i primi piccoli borghi ad avere un servizio come questo senza lavori sulle strade – afferma il sindaco Francesco Guarguaglini – Chi vive e lavora in questo territorio ha ora le stesse opportunità di velocità della rete di chi vive e lavora a Milano o a Londra: così si rende ancora più forte e concreta la possibilità di vivere qui e lavorare da qui".