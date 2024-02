Il coordinamento provinciale ’La via Maestra-Insieme per la Costituzione’ annuncia per il 23 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, una ’fiaccolata statica per il cessate il fuoco’ in piazza Salimbeni. "Fermiamo la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del Pianeta" si legge nell’appello dei promotori. Il 24 febbraio è la Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina. In contemporanea il Comitato Siena per la Palestina invita al corteo annunciato sempre per venerdì alle 17 in piazza San Domenico.