Festival pedagogico Lef. Atteso Paolo Crepet

Paolo Crepet, lo psicolinguista Giacomo Stella, il regista Ivano De Matteo, la giornalista Jennifer Guerra, il pedagogista Giacomo Corsini: questi alcuni degli ospiti del Festival pedagogico Lef, in programma da sabato al 25 novembre al Politeama e in diverse scuole di Poggibonsi. "Questa settima edizione propone come sempre tanti appuntamenti diversi pensati per un pubblico di tutte le età – spiega Susanna Salvadori, assessore alle Politiche Educative di Poggibonsi –. Il filo rosso di questa edizione è quello della fragilità che diventa forza se viene affrontata come si deve, insieme ai temi che ci stanno più a cuore, lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi, la parità di genere, la prevenzione della violenza, l’inclusione, lo sguardo rivolto al futuro. Tutto declinato attraverso momenti di riflessione e appuntamenti con esperti rivolti alla cittadinanza e in particolare al mondo dell’educazione e della formazione, eventi nelle scuole, il cinema come momento di condivisione e riflessione, teatro grazie all’incontro del nostro cartellone con quello di Discipline(s), il progetto di Fondazione Elsa con associazioni del territorio". Il primo evento è ’Aquaphonique’, sabato alle 16 nella sala Minore del Politeama.