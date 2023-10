Festival del Cristallo. La seconda edizione

Torna il Festival del Cristallo di Colle. Si tratta della seconda edizione che si terrà dal 19 al 22 ottobre. Con la prima edizione dello scorso anno il Festival ha raccolto il testimone dei tanti eventi sul Cristallo che si sono tenuti in passato e che mancavano dal 2011. "Questa seconda edizione – afferma l’assessore alla cultura Cristiano Bianchi – rappresenta una grande conferma, la dimostrazione che, seppur in forma diversa ed ancora in trasformazione, siamo ancora la città del cristallo. La storia degli eventi legati al mondo del cristallo inizia nel 1977, con la ‘mostra artigianato cristallo e attività colligiane’, che fino al 1981 si tenne al Conservatorio San Pietro, per poi spostarsi alla scuola Arnolfo di Cambio dal 1982 al 1991, proseguendo poi con ‘Cristallo tra le Mura’, fino all’ultimo evento denominato "Festival del Silicio", tenutosi appunto nel 2010". "Questo risultato – continua Bianchi – è stato possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione e l’associazione Città del Cristallo, formatasi nel 2021 e grazie anche alla fondamentale collaborazione delle aziende produttrici. Questa edizione presenta diverse novità e anticipa la riapertura del Museo del Cristallo, i cui lavori sono in stato molto avanzato, infatti, a breve annunceremo la data di riapertura ufficiale. Tra le iniziative è prevista anche una ‘preview’. Per gli ospiti del Festival: si tratta di una visita di cantiere su prenotazione, in cui saranno svelate alcune parti del nuovo allestimento". L’evento è organizzato dal Comune e dall’associazione Città del Cristallo, in collaborazione con Azienda Speciale Multiservizi, Artex, Pro Loco, Kinè, The B Side e L’Alveare APS.

Lodovico Andreucci