Festa Titolare 2023, XLVIII Sagra del Braciere a Selva e Torre

· ISTRICE

– Festa Titolare 2023

– Giovedì 24 agosto alle 18.30 Santa Messa nell’oratorio della contrada. Alle 20,30 ‘Cena al Fortino delle donne senesi’ che sarà preceduta da un aperitivo nel Giardino del Circolo ‘Il Leone’. Le tessere potranno essere acquistate oggi dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23 al circolo ‘Il Leone’

– Venerdì 25 agosto alle 16 Merenda dei Piccoli Istriciaioli al monumento al cavallo nei giardini della Lizza. Alle 17,30 presentazione dei nuovi braccialetti e consegna delle pergamene di ringraziamento ai Contradaioli che hanno partecipato alla loro realizzazione, nei locali della Sede Storica della Contrada. Alle 18 cerimonia di consegna della borsa di studio ‘Guido Iappini’ e del Premio di Studio ‘Fabio Sergardi’ nei locali della sede storica di contrada. Alle 18,30 cerimonia del diciottesimo nella corte di palazzo Nerli-Pieri. Alle 20,30 ‘Cena del Vicolo’. Tessere in vendita al Leone fino a domani dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23.

– Sabato 26 agosto alle 9,30 omaggio ai contradaioli defunti nei cimiteri del Laterino e della Misericordia. Alle 16 omaggio alle Case di Riposo di Campansi e Villa Rubini. Alle 16,30 apertura delle Sedi Museali (fino alle 19,30). Alle 16,30 Battesimo Contradaiolo nella Piazzetta della Magione. Alle 18,30 partenza della Comparsa per il giro di omaggio al territorio, alle 19,40

partenza della Comparsa per il ricevimento della Signoria, alle 19,50 ricevimento della Signoria al Cavallerizzo, alle 20 Solenne Mattutino nell’oratorio della Contrada, alle 20,30 Gastronomia e giochi tradizionali nel Rione, alle 21 apertura delle Sedi Museali (fino alle 24).

– Domenica 27 agosto alle 8,30 Partenza della Comparsa per le onoranze alle Consorelle ed alle Autorità, alle 11,30 Santa Messa nell’Oratorio della Contrada, alle 19,30 rientro della comparsa con partenza da piazza del Duomo, alle 20,45 cena della comparsa. Le tessere saranno in vendita fino a giovedì 24 agosto dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23 al Leone”. Nelle stesse date ed orari i Contradaioli over 65 potranno ritirare la loro tessera omaggio. Per i bambini sotto i sei anni la partecipazione alle varie cene è gratuita ma è comunque necessario ritirare la tessera negli orari sopra indicati. Saranno disponibili pasti per celiaci per i quali sarà necessario specificare la richiesta al momento del ritiro della tessera.

· SELVA

– Fino a venerdì 25 agosto: XLVIII Sagra del Braciere.

– Venerdì 25 agosto alle 17,45 teatro dei burattini per i piccoli selvaioli nel vicolo delle Carrozze, alle 19 iniziazione selvaiola, alle 20 cena dei ‘cittini’ in Vallepiatta, seguita alle 22 dal Palio dei ‘cittini’.

– Sabato 26 agosto alle 10 Deposizione dei fiori ai cimiteri cittadini, alle 16 Partenza della Comparsa dei Piccoli Selvaioli per il giro del territorio, alle 20 Ricevimento della Signoria alla Costarella dei Barbieri, alle 20,15 Solenne Mattutino nell’ Oratorio di San Sebastiano Martire, alle 21,15 cena nel rione.

– Domenica 27 agosto alle 8 partenza della Comparsa per le Onoranze alle Consorelle, alle 18,45 partenza della Comparsa dalla Lizza, alle 20,30 cena di chiusura.

– Venerdì 8 settembre alle 21 Partenza della XLVII edizione del Cross dei Rioni.

· TORRE

– Venerdì 25 agosto alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per prenotazioni contattare Stefano Mancini al 335456835.

– Martedì 29 agosto alle 20,30 cenino.