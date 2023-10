Festa regionale per Cna Pensionati: "Abbiamo oltre 5.300 associati. Crescita continua dal 2017 a oggi"

Sono iniziati ieri i tre giorni di Festa regionale attesi da tempo, dopo i forzati rinvii causa Covid, per Cna Pensionati di Siena. Alla presenza dei tanti associati e dei vertici nazionali, regionali e territoriali della Confederazione, la Festa si è aperta con la relazione del presidente, Alberto Rossi, per poi proseguire fino a domani con le tante iniziative che vedranno gli associati ritrovarsi a Siena e nel suo territorio tra momenti conviviali e visite guidate di alto interesse e valore culturale. Giorni che rappresenteranno anche l’occasione per riflettere sulle criticità del difficile e travagliato momento storico e sociale, dalla guerra al fenomeno dell’immigrazione, senza tralasciare temi come la sicurezza nelle città, l’inflazione che erode le pensioni, lo stato critico della sanità e il pericolo carenza dei servizi e inaccessibilità alle cure per i gruppi di pazienti economicamente o socialmente più svantaggiati, dei quali i pensionati fanno parte.

"Siamo soddisfatti, i nostri dati di tesseramento ci confortano – ha dichiarato Rossi – ci attestiamo nuovamente fra i migliori d’Italia e secondi in Toscana. Dati che sono dovuti alla continua crescita dal 2017 in poi, nonostante i 3 anni di Covid".

Ma oltre alla soddisfazione, c’è spazio anche per la preoccupazione e le difficoltà. "Siamo molto preoccupati – ha continuato Rossi – per quei temi nazionali che vanno a incidere sui pensionati, così come lo siamo per il Paese e per il nostro comparto nazionale e locale. Il nostro sistema sanitario sta andando alla deriva, sempre più oggetto di privatizzazioni. Gli aumenti minimi delle pensioni, dopo oltre 10 anni, sono stati riassorbiti dall’inflazione dell’otto, nove per cento, con alcuni aumenti di natura speculativa".

Con oltre 5300 associati e numeri in crescita di quasi 700 unità negli ultimi 6 anni, nonostante il Covid e in controtendenza rispetto ai dati nazionali, Cna Pensionati proverà comunque a fare la sua parte per stare vicino ai suoi associati e ai loro bisogni, come assicurato dallo stesso presidente, rendendosi protagonista di riflessioni approfondite e proposte intorno ai temi della sicurezza e della formazione, mai quanto oggi necessaria per cercare di contenere il fenomeno della chiusura delle piccole aziende artigiane e di favorire un opportuno ricambio generazionale.