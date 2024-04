Festa grande per il Palio delle Rocche

Festa grande a Guazzino per l’edizione 54 del Palio delle Rocche, evento in onore della Madonna delle Grazie, che va in archivio dopo oltre una settimana di iniziative, grande partecipazione, attivo volontariato e genuina vita contradaiola. Domenica a vincere è stata la contrada Fontana con tre anelli presi e il tempo di 27“57. Battuta, in un finale ’frizzante’, la Casaccia che chiude con 29“93 e due anelli centrati. Terzo posto per le Torri che trova un anello e sigla il tempo di 33“02. Per la Fontana il successo porta la firma del giovane equipaggio formato da Mirko Zullo, Giacomo Sacchetta (corridori) ed Elia Zaccaria Scaperrotta (lanciere) per la gioia dei contradaioli gialloneri, guidati dal presidente Marco Barbieri, che hanno alzato al cielo il panno dipinto dall’artista Ilaria Bonasso. Un’edizione del Palio che ha reso molto soddisfatto il presidente del Comitato dei festeggiamenti in onore della Madonne delle Grazie, Massimo Spighi, e questo sia per lo svolgimento della gara che per la partecipazione della gente di Guazzino ma anche di tante altre persone in arrivo dai paesi limitrofi, tanto domenica che nei giorni precedenti. Lo stand gastronomico ha infatti funzionato bene (la bistecca, il piatto forte, è stata particolarmente apprezzata), le contrade hanno risposto come sempre presente ed il format, tra buona cucina, giochi, musica e tradizione, piace ed è ormai consolidato. Per Guazzino è il primo evento della bella stagione (e uno dei primi in Valdichiana) ed organizzazione e volontari meritano un applauso per quanto hanno saputo organizzare e realizzare.

Luca Stefanucci