"Festa di Halloween e 'Pizza in Società': Ecco gli Appuntamenti delle Contrade!"

· AQUILA

– Oggi torna l’appuntamento con la ‘Pizza in Società’!A districarsi tra teglie e forni Lilia, Catie, Lela e Silvia.

· BRUCO

– La Nobil Contrada del Bruco indice un bando di concorso per 1 borsa di studio denominata ‘Silvia’, 1 borsa di studio denominata ‘Veronica’, 1 borsa di studio denominata ‘Malbis Gambelli’, 1 borsa di studio denominata ‘Simone’ La domanda di partecipazione, reperibile in Società o scaricabile dal sito della Contrada, dovrà essere redatta in carta libera ed inoltrata alla Segreteria della Contrada stessa entro e non oltre il 20112023. La documentazione potrà essere consegnata a mano in segreteria, recapitata per posta ordinaria oppure inviata per mail (in formato pdf) a [email protected] .

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: Consultazioni tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30.

Commissione elettorale di società: ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporeo.it.

– Stanno per ripartire i ‘Giovedì in Galleria’. Il primo appuntamento, fissato per giovedì 16 novembre alle 18,30 nella Galleria dei Costumi, tratterà di un tema molto attuale: ‘Chiamarlo amore non si può un incontro sulla violenza di genere’. Per l’occasione saranno presenti: Carolina Pieri, Psicologa, Rosanna Salluce, Rappresentante Associazione ‘Donna chiama donna’, Lavinia Claudione, Società della Salute Senese, Lucia Dilio, Comandante compagnia di Siena dei carabinieri.

· GIRAFFA

– Oggi pizze tonde in società (prenotarsi tramite app o mail ([email protected]).

– Mercoledì 31 ottobre dalle 18 dolcetto e scherzetto e a seguire apericena da brividi. Per info e prenotazioni contattare Lucia (3474446328).

· LEOCORNO

– Martedì 31 ottobre Festa di Halloween. Dopo la cena, la serata continuerà con la musica nel salone. E’ possibile prenotarsi specificando nome e cognome e le eventuali allergie e intolleranze mediante l’apposita app entro domani. Per soci e famiglie.

· PANTERA

– Martedì 31 cena di Halloween in Assaggeria. Menù: Tortelli di zucca, Spezzatino indiavolato con patate e peperoni, Occhi di bue e Ossi di morto. In cucina Gigi e Lippino. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp, ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

· SELVA

– Dal 1 al 4 Novembre XXIX edizione della ‘Castagna in Carrozza’.

– Giovedì 2 novembre Santa Messa in ricordo di tutti i Selvaioli defunti alle 19 nell’Oratorio di San Sebastiano.

– Venerdì 10 novembre Aperò in Rummeria

Sabato 11 Novembre sabato selvaiolo con ospiti gli amici del Travaglio (prenotazione obbligatoria)

· TARTUCA

– Lunedì 30 ottobre 2023 alle 21 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione assemblea generale della contrada con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni dell’On.do Priore, Presentazione delle proposte di modifica alle norme statutarie, Varie ed eventuali.

· TORRE

– Martedì 31 ottobre festa di Halloween per i cittini. A seguire cena aperta a tutti.