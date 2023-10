Festa delle centenarie. In tre oltre il secolo

Grande festa all’istituto privato Casa San Giuseppe in pieno centro di Colle Bassa, via Martiri della Libertà. La casa San Giuseppe, infatti, ospita attualmente ben tre centenarie. Olga 101 e sei mesi, Pia 100 e un mese ed Ines 100 anni. Questa settimana è stata organizzata una grande festa con la presenza dei familiari. "Ancora auguri – afferma il responsabile e rappresentante legale, Leonardo Corsoni – è una bella notizia e siamo molto lieti di poter ospitare Olga, Pia ed Ines. La nostra casa non è la solita casa di riposo per anziani, ma un luogo dove facciamo del benessere la nostra missione. La cura degli anziani è un compito fondamentale e siamo ben felici di occuparcene. Come spesso afferma anche Papa Francesco: Gli anziani sono un dono per il futuro dell’umanità, perché la vecchiaia, in realtà, è un dono "per tutte le età della vita"". La Casa è una delle più famose della Provincia, è stata inaugurata nel gennaio 2012 ed è nata dalla volontà di tre famiglie di imprenditori colligiani di dare vita ad un luogo speciale, dove restituire centralità alla vita degli anziani. Si tratta di un edificio che si trova nel cuore della città, oltre a vantare un secolo di storia nei servizi alla persona come sede di un omonimo Istituto religioso. Momenti, quindi, di serenità e di festeggiamenti in quel di Casa San Giuseppe. È certo una rarità questo festeggiamento a tre per aver superato il secolo, ma festeggiato tra il calore familiare e momenti di condivisione. "Abbiamo passato veramente un bel pomeriggio – conclude Corsoni – questi momenti sono toccanti per la storia della nostra casa e rendono fieri del nostro lavoro".

Lodovico Andreucci