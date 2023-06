Festa della Repubblica La Guardia di Finanza ha donato il sangue

Generosa iniziativa della Guardia di Finanza di Siena, che in concomitanza della Festa della Repubblica ha organizzato una donazione di sangue di gruppo, coinvolgendo i finanzieri di tutto il Comando Provinciale. I primi a sottoporsi alla donazione di sangue sono stati il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese Professor Antonio Barretta e il Colonnello Giuseppe Antonio Marra, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siena, seguito da 12 militari che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di solidarietà. "Ringraziamo la Guardia di Finanza – afferma il dg Barretta – per il bellissimo gesto, un esempio di altruismo per tutti. Siamo contenti che in questi mesi, con varie iniziative coordinate dalla dottoressa Elena Marchini e dal suo staff con le associazioni di volontariato, al Centro siano arrivate molte persone".