Festa della Misericordia: "Trasporto sanitario, 500mila chilometri. In 152 al punto ascolto"

Festa di Sant’Antonio Abate patrono della Misericordia che compie 775 anni. Alle 17 nella chiesa di San Martino il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha ceelbrato la messa ricordando l’importanza del volontariato nell’anno del Giubileo della speranza: "Voglio ricordare a tutti l’importanza di spendersi in un gesto importante come quello del volontariato".

Il provveditore Paolo Almi è tornato sul tema della speranza: "Il 775° anniversario della Misericordia nello stesso anno del Giubileo della speranza. Io non credo alle coincidenze ma credo che il tema della speranza sia fondamentale in tutti noi". Successivamente ha elencato un po’ di dati riguardanti gli interventi dei mezzi di pronto soccorso e di area sociale. "Quest’anno abbiamo raggiunto numeri molto elevati, come i 500.000 chilometri di trasporti sanitari o i 7000 km percorsi dai mezzi adibiti per i trapianti. In più la nostra area sociale ha soccorso 152 assistiti con un punto di ascolto che ha raggiunto circa le 2000 ore di attività. Inoltre il 2024 è stato un anno fondamentale anche per la fine della ristrutturazione dell’impianto ex Salus che è andato ben oltre al preventivato sia a livello economico che di tempistiche".

Durante la celebrazione inoltre si è svolta la consueta consegna delle vesti. Quindi la benedizione dei nuovi mezzi di trasporto presentati da Stefano Lorenzini, capo garage-coordinatore dei mezzi: Sono due, il primo attrezzato per il trasporto di passeggeri diversamente abili, il secondo un’ambulanza per soccorso d’emergenza con il trasporto neonatale".

Matteo Cappelli