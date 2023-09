’Festa del libro e della lettura’ a San Miniato

Domani nel quartiere di San Miniato per iniziativa di un pool di associazioni, Comitato di Siena 2 di San Miniato, Cesvot, Uniciop Firenze, Centro Iniziative socio-culturali per la Terza Età, e il patrocinio del Comune, si svolgerà la prima edizione della ’Festa del libro e della lettura’, in concomitanza con il centenario della nascita di Italo Calvino. Si inizia alle ore 10 nel Boschetto di San Miniato con la lettura per bambini del ’Barone rampante’ di Calvino , con sessioni ritmico musicale di Marco Zatarra. Dalle 15 in Piazza della Costituzione laboratori per bambini e adulti con letture di brani da ’Le città invisibili’, a cura dell’Associazione Donne di Carta. A seguire, Laboratorio Biblioteca Universitaria. Seguirà lo spettacolo ’Il castello dei destini incrociati’, con Francesco Burroni, Silvia Bruni e Mauro Chechi. Epilogo con merenda-aperitivo e un concerto dei Kamikazoo.

Mario Ciofi