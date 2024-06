Festa del Barbarossa, tutto pronto . L’Imperatore torna a San Quirico

San Quirico d’Orcia è pronto ad accogliere l’Imperatore Federico I di Svevia, detto il Barbarossa. Si svolgerà da mercoledì a domenica la 62ª edizione della Festa del Barbarossa, organizzata dall’Ente Autonomo Barbarossa e dal Comune. Un vero e proprio ritorno al Medioevo, per una delle rievocazioni storiche più suggestive. È il 1155 quando Federico I Hohenstaufen, detto il Barbarossa, incontra a San Quirico gli inviati di papa Adriano IV. Per ricordare lo storico incontro, dal 1962 San Quirico d’Orcia celebra la Festa del Barbarossa.

Nata dall’intuizione del professor Orfeo Sorbellini, in mezzo secolo ha coinvolto generazioni di persone che la terza domenica di giugno si sfidano in gare di archi e bandiere, divisi nei quattro quartieri di Borgo, Canneti, Castello e Prato. La cittadina si veste a festa. La manifestazione storica prenderà il via mercoledì (ore 21.30) con la presentazione delle Brocche dell’Imperatore sul sagrato della chiesa di San Francesco. Di fronte ai Quartieri in piazza della Libertà, saranno svelate al pubblico le Brocche dedicate ai 60 anni dalla Prima gara di bandiere in assoluto, disputata a San Quirico d’Orcia il 7 giugno 1964, un primato che può vantare la Festa del Barbarossa. Le Brocche dell’Imperatore saranno in ceramica e sono realizzate da Marcello e Andrea Mannuzza, ceramisti liguri. A seguire, in Piazza della Libertà, verrà assegnato il premio ’Orfeo 2023’ per la migliore comparsa del Corteo storico dell’ultima edizione. Il giorno seguente (21.45) nella chiesa di San Francesco si svolgerà il Corteo dei Ceri, l’offerta dei Ceri e la benedizione degli alfieri, tamburini e arcieri che andranno a sfidarsi nelle gare della terza domenica di giugno. Venerdì è il giorno delle cene propiziatorie nei Quartieri.

Il clou della manifestazione nel weekend. Sabato è il momento del Barbarossa de’ Citti (ore 17 partenza del corteo), gara prima fra i giovani alfieri e tamburini, quindi fra gli arcieri, di età non superiore ai 14 anni. Domenica, giorno dei patroni Quirico e Giulitta, (11.20) nella chiesa di San Francesco, la messa dei Quartieri e in piazza della Libertà il sorteggio per l’ordine delle sfide pomeridiane degli Alfieri e gli accoppiamenti per gli Arcieri. Dalle 16 via al Corteo storico e sul sagrato della Collegiata, la rievocazione dell’incontro tra il Barbarossa e i messi di Papa Adriano IV, nell’anno 1155. Quindi sarà il momento delle gare di Bandiere ed Archi (ore 17.30 – Horti Leonini); serata con cene nei Quartieri e i festeggiamenti dei rioni vittoriosi. Info e programma completo su www.festadelbarbarossa.it