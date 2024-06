Festa del Barbarossa, oggi si parte. Svelate le brocche dell’imperatore

San Quirico entra nella storia. Al via oggi il programma ufficiale della 62esima edizione della Festa del Barbarossa, fino a domenica 16 giugno, quando sarà rievocato lo storico incontro fra Federico I di Svevia il Barbarossa e i messi di Papa Adriano IV, e con le gare di Alfieri e Arcieri fra i Quartieri. Alle 21.30 la presentazione delle Brocche dell’Imperatore sul sagrato della Chiesa di San Francesco, in piazza della Libertà, per un momento sempre molto atteso dai sanquirichesi. Primo atto dell’oliata macchina organizzativa dell’Ente Autonomo Barbarossa.

Sarà il neo sindaco e nuovo presidente dell’Ente Autonomo Barbarossa, Marco Bartoli, alla presenza delle comparse dei Quartieri, a svelare al pubblico le Brocche della 62esima edizione dedicate ai 60 anni dalla Prima gara di bandiere in assoluto, disputata a San Quirico d’Orcia il 7 giugno 1964, un primato che può vantare la Festa del Barbarossa. Le Brocche dell’Imperatore sono in ceramica e sono state realizzate da Marcello e Andrea Mannuzza, artigiani ceramisti liguri. A seguire l’assegnazione del premio “Orfeo 2023” per la migliore comparsa del Corteo storico dell’ultima edizione della Festa.

Intanto cresce l’attesa nei Quartieri per la conquista delle Brocche. Il Borgo ci arriva con 27 vittorie, 23 nella gara degli Arcieri e 4 degli Alfieri. Proprio dodici mesi fa, il rione bianconero è riuscito nell’impresa di interrompere un digiuno della gara delle Bandiere che durava dal 1980. Proverà a ripetersi. Quattro delle ultime sei edizioni degli Alfieri sono state conquistate dal Prato (29 vittorie in totale, di cui 20 nelle bandiere e 9 negli Arcieri) che vorrà riscattare lo stop dello scorso anno. Oltre alla bravura dei quartetti e tamburini, nella gara degli Alfieri, sempre più importante appare il sorteggio che decreta l’ordine di esibizione, che si svolgerà la mattina di domenica 16 giugno. Grande equilibrio ed incertezza nella Gara degli Arcieri, vinta nel 2023 dai Canneti (32 vittorie totali, 12 negli Archi e 20 nelle bandiere), ma con quattro vincitori diversi nelle ultime quattro edizioni. Sempre a quota 32, in testa all’Albo d’Oro, il Quartiere Castello, che con 15 vittorie nelle Bandiere (ultima nel 2013) e 17 negli Archi (ultima nel 2019) proverà a riportare la Brocca a Porta Cappuccini e mantenere la vetta. Nelle cucine dei Quartieri va avanti l’organizzazione per le cene che da venerdì a domenica animeranno gli angoli più suggestivi dei rioni sanquirichesi. Il Barbarossa sta arrivando.

Lorenzo Benocci