Festa dei Musei rinviata Ma c’è l’annullo filatelico speciale

Le previsioni metereologiche avverse fanno slittare la Festa dei Musei per la Sostenibilità, prevista domani: impossibile per l’Orto Botanico garantire le condizioni. La nuova data è quella del 10 giugno, quando l’appuntamento si rinnoverà con la Festa organizzata dalla Fondazione Musei Senesi e dall’Università di Siena. Laboratori per i più piccoli, talk, conferenze, mostre e musica dalle 14,30 alle 23. Resta invece confermata la sorpresa della Fondazione Musei con Poste italiane: nell’ufficio postale in piazza Matteotti, verrà emesso l’annullo filatelico dedicato ai 20 anni di FMS.