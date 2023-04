Ferretti lancia il programma "Scritto in tanti"

"Non mi importa di essere 29 o 32, ma del fatto che posso dire di conoscere personalmente tutte le persone all’interno della mia lista, e che tutte hanno la mia stima e fiducia". Esordisce così Anna Ferretti, candidata sindaca del centrosinistra, alla presentazione della sua lista. "Il programma l’abbiamo scritto in tanti – ha aggiunto, mostrando una spessa pila di fogli – qui dentro ci sono le mani, la sensibilità e le attenzioni di tante persone. Crediamo che i cittadini debbano sentirsi i primi protagonisti della vita della città. Il sindaco è il rappresentante della comunità, e un comune non può essere un’azienda, ma deve essere rappresentativo della comunità dei cittadini e dei suoi bisogni".

A poche ore dalla scadenza per la presentazione delle liste, Ferretti comunica che tutti gli adempimenti sono stati svolti. "Veniamo da esperienze personali diverse, ma il nostro obiettivo comune è il bene di Siena, e su quello non ci sono né discussioni né attriti – ha aggiunto –. Dobbiamo ricostruire un senso di comunità perso, curare la nostra città come se fosse casa nostra. La città è mal ridotta a un punto tale che gli obiettivi sono un po’ gli stessi per tutti; quindi, quello che ci distingue fortemente è la modalità con cui li attueremo".

Ferretti si è poi detta entusiasta dell’arrivo a Siena di Elly Schlein, questa mattina: "La sua presenza ci dà una carica di vitalità che fa bene a tutti. I princìpi ispiratori di Elly, la giustizia, l’equità, il rispetto e la centralità della persona; sono discorsi che condivido profondamente, anche se abbiamo storie molto diverse. Sono molto contenta di conoscerla di persona e di averla fra noi, spero che riesca a ritornare per la fine della campagna elettorale".

Eleonora Rosi