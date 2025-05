"Fermi in campagna senza aria condizionata"

"Per un non meglio precisato guasto siamo rimasti fermi con il treno in aperta campagna per più di mezz’ora. L’aria condizionata non funzionava e faceva un caldo bestiale. Si faceva fatica a respirare. Siamo stufi di avere a che fare con continui disservizi. Viaggiare in treno è diventato impossibile". Ennesima disavventura per i pendolari della linea Firenze Siena, la linea delle polemiche e dei disagi. A protestare anche sui social sono i viaggiatori, che hanno esternato il loro malcontento sulla pagina Facebook Comitato Pendolari Valdelsa, nata alcuni anni fa per tenere alta l’attenzione sulle troppe criticità di questa linea.

"I ritardi sono all’ordine del giorno- lamentano ancora i pendolari- sali sul treno e non sai quando arrivi. Eppure abbonamenti e biglietti li paghiamo regolarmente".

Per i pendolari della Valdelsa anche un altra brutta notizia. Anche a questo giro non avranno diritto al bonus previsto in caso di ritardi e disagi. Trenitalia ha pubblicato la tabella del mese di aprile relativa all’indice di affidabilità delle varie tratte regionali. La Siena Firenze ha raggiunto quota 98,83 per cento. Visto che il bonus scatta quando l’indice è inferiore al 98 per cento, i pendolari di questa linea non avranno lo sconto sugli abbonamenti, che scatta quando si verificano disservizi vari come ritardi, cancellazioni di treni e disavventure varie. Una notizia, quella del mancato indennizzo, che ha creato altre polemiche nel Comitato pendolari Valdelsa, un popolo di lavoratori e studenti che viaggia tutti i giorni sulla sempre più disagiata linea ferroviaria Siena Firenze.