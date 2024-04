Fermata bus alle Scotte. Un nuovo accordo per lo spostamento

Con un paio di anni di ritardo, a Palazzo Pubblico si torna a parlare dello spostamento delle fermate del trasporto pubblico locale e la realizzazione di una corsia di emergenza in viale Mario Bracci, presso il policlinico Santa Maria alle Scotte. Ieri la giunta comunale di Siena ha infatti approvato lo schema dell’accordo, già raggiunto con l’AouSenese e la Provincia nel 2021.

"L’AouSenese ha richiesto di valutare la fattibilità di un progetto per lo spostamento definitivo delle fermate degli autobus da realizzarsi in viale Mario Bracci, in prossimità dell’ingresso all’ospedale – fa sapere Palazzo Pubblico –. Le fermate dei bus, infatti, sono attualmente situate sullo stesso lato della corsia preferenziale di accesso al Pronto soccorso e gli utenti che scendono dai mezzi pubblici si trovano a dover attraversare la corsia di emergenza riservata alle ambulanze e ad altri mezzi diretti al Pronto soccorso. E’ emersa, quindi, la necessità di realizzare celermente, compatibilmente ai tempi tecnici di approvazione del progetto ed esecuzione dei lavori, lo spostamento definitivo delle fermate degli autobus sul lato opposto della strada rispetto a quello attuale, e contestualmente ampliare e prolungare su viale Bracci l’attuale corsia di emergenza di accesso al Pronto soccorso".

La progettazione e la direzione dei lavori sono di competenza del Comune, mentre lo spostamento delle paline elettroniche spetta ad Autolinee Toscane. L’amministrazione comunale ha elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un investimento complessivo stimato in 280mila euro. L’AouS e la Provincia erogheranno un contributo finanziario del 25 per cento ciascuna, il Comune coprirà il restante 50 per cento.

Era il 1° luglio 2021 quando all’ospedale si teneva la conferenza che annunciava il raggiungimento dell’accordo tra AouSenese, Comune, Provincia e Tiemme per lo spostamento delle fermate dell’autobus e la realizzazione della corsia di emergenza in viale Bracci. Un progetto dunque partito tre anni fa, con la precedente amministrazione: l’accordo già prevedeva "un costo complessivo di circa 200mila euro - si legge nella nota diffusa nel luglio 2021 –: il Comune di Siena contribuirà con il 50% dei costi, la Provincia con il 25% e l’AouSenese con il 25%. I lavori inizieranno a febbraio 2022, prevista la chiusura del cantiere a maggio dello stesso anno".