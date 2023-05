Ferito con la bottiglia rotta. Già preso un aggressore

Siena, 21 maggio 2023 – Aggredito la notte scorsa ad Arezzo un senese che è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso.

L’episodio, accaduto intorno alle 3 in zona stazione, nel centro cittadino di Arezzo. Ancora da ricostruire con esattezza quanto accaduto ma stando ad un primo accertamento l’uomo, sembrava di origini magrebine ma in realtà si è scoperto che si tratta di un italiano che vive nella nostra provincia, sarebbe stato ferito all’addome e in altre parti del corpo con una bottiglia rotta.

Poi si sarebbe rifugiato nell’atrio di un locale dove è stato soccorso dal 118. Sul posto due volanti della polizia che sta indagando sull’accaduto.

Tra le ipotesi non è escluso che all’origine dell’aggressione ci sia un regolamento di conti per questioni ancora da chiarire. Sono in corso verifiche anche attraverso l’analisi delle telecamere.

Il senese, che sarebbe stato colpito con più fendenti, secondo la ricostruzione della polizia potrebbe essere rimasto stretto tra due ’rivali’. Già individuato e preso uno degli aggressori, si tratterebbe di un senegalese.

L’altro invece si è dato alla fuga ma gli investigatori non dovrebbero tardare ad identificarlo. Sfida sul territorio o un debito non pagato? Queste le ipotesi che vengono tenute in primaria considerazione mentre il 25enne che vive nella nostra provincia ha avuto 25 giorni di prognosi.