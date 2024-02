"Fai di un sogno una realtà". Servono capacità e impegno

L’impegno e la dedizione uniti alle nostre capacità sono la chiave per realizzare le più nobili ambizioni. I sogni nascono dentro di noi e per trasformarli in realtà è necessario andare oltre la pura fantasia. Certamente di fronte ad ostacoli difficili la tentazione di mollare è molto forte,ma è durante questi momenti che si forma e sviluppa il nostro carattere.

Vorrei, ma non posso. Quanti “se” e quanti “ma” ci frullano nella testa? Ogni volta che poniamo un dubbio davanti ai nostri sogni mettiamo dei limiti alla nostra voglia di fare o di migliorare. Passare dal pensiero all’azione può non essere semplice, ma se non compiamo questo passaggio non riusciremo a raggiungere nuovi traguardi.

Mettersi in gioco significa uscire dalla propria zona di comfort e correre qualche rischio. Se l’incertezza del futuro ci intimorisce, è perché ci siamo costruiti un’idea mentale che qualcosa possa andare storto: ma non è detto che debba andare così, non ne abbiamo la certezza.Il futuro può riservarci cose meravigliose, dobbiamo soltanto trovare il coraggio di saperle cogliere. Partiamo da un presupposto: se vogliamo raggiungere un traguardo possiamo farlo.

Il futuro è nelle nostre mani e il presente è il momento giusto per fare il primo passo per realizzare i nostri sogni. Per fare questo dobbiamo: definire con chiarezza quali sono gli obiettivi da raggiungere;lavorare su noi stessi per scoprire e imparare a sfruttare il nostro potenziale;definire un piano di azione;uscire dalla comfort-zone osando e accettando di correre dei rischi; aprirsi al cambiamento con tenacia e anche con fiducia. Solo utilizzando queste strategie possiamo diventare più forti della paura del fallimento. E’ importante riconoscere e superare gli ostacoli emotivi come paura, ansia, insicurezza. Il primo avversario da sconfiggere, quello più potente, è quello che si nasconde nella nostra mente e solo noi possiamo contrastarlo con successo. Inoltre è indispensabile per tutti gli adolescenti saper di non essere soli: l’aiuto di persone più grandi, che hanno più esperienza e che possono darci consigli utili è fondamentale per affrontare il mondo che ci circonda. Anche se non sempre si possiedono particolari talenti, con l’impegno e la determinazione, si possono raggiungere obiettivi molto ambiziosi.

Coerenza e passione premiano sempre tutti gli sforzi e rappresentano la strada giusta da percorrere per trasformare i propri sogni in realtà.