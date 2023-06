Faccia a faccia con Balsamo Giudice dei processi di mafia

"Noi liberi dalle Mafie" è l’ evento che, dal maggio 2020, l’Istituto Comprensivo Ambrogio Lorenzetti organizza in occasione delle commemorazioni delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Gli studenti delle medie e delle classi quinte della primaria, si sono riuniti lunedì 29 maggio, sulla piattaforma didattica Teams per commemorare tutte le vittime della Mafia e riflettere su temi particolarmente sensibili che riguardano le organizzazioni criminali. Sono stati ospiti della manifestazione il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione Antonio Balsamo, il sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti, l’assessore a turismo e cultura Francesco Verzulli e il maresciallo della stazione dei carabinieri di Rosia Lorenzo Di Fazio. Particolarmente coinvolgente l’incontro con il giudice Balsamo che ha trattato e definito in primo grado, i nuovi processi sulla strage di Capaci e via D’ Amelio e altri processi sulla guerra di Mafia a carico di importanti imputati. Attraverso i suoi racconti e le spiegazioni chiare, schiette e profonde del fenomeno gli studenti si sono appassionati. Molte le domande rivolte a Balsamo, il quale ha parlato delle origini del fenomeno mafioso partendo dall’ etimologia della parola Mafia, definendo il profilo dell’ uomo d’onore, descrivendo il significato della parola omertà che vuol dire sfiducia nello Stato, essa si rompe con la fiducia nelle Istituzioni e nelle forze dell’ ordine, fiducia che deve generare delle dinamiche di reazione della collettività. Il sostituto procuratore ha sottolineato l’ importanza del fare memoria per combattere il fenomeno mafioso, così come ha ben spiegato anche nel suo libro "Mafia fare memoria per combatterla". Ha invitato i ragazzi a coltivare la compassione e ad essere vicini alle persone che loro sentono più deboli. Insegnamenti preziosi che ognuno degli studenti del ’Lorenzetti’ custodirà per la vita nel proprio bagaglio culturale. Grazie alla preziosa guida dei loro insegnanti, i ragazzi hanno realizzato dei contributi video estremamente significativi, a testimonianza del loro impegno e grande interesse verso tematiche così importanti, ma anche letture, poesie e riflessioni ricche di emozioni, di speranza e fiducia, pieni di quella freschezza ed entusiasmo che solo i giovani possono avere.