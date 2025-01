Fabbrini; "Per Estra ottima occasione"

Con la Gran Fondo, domenica 9 marzo, saranno gli amatori a ‘correre nella leggenda’. Numeri stellari, anche per questa decima edizione: 6500 i partecipanti (il 30 per cento stranieri) con le iscrizioni polverizzate in poche ore dall’apertura. Vita dura, per chi monterà in sella: il percorso ricalca quello della Women Élite, è molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi anche con pendenze elevate specie su sterrato. Sono presenti circa 42 km di strade bianche (oltre il 30 per cento) divise in 10 settori. E, a ‘pedalare’, questa la grande novità, sarà anche Estra: il gruppo industriale pe la vendita di gas e luce, tra i primi dieci in Italia, sarà il nuovo ‘title sponsor’ dell’evento. "Strade Bianche è una corsa di livello internazionale – ha commentato il vice presidente, Alessandro Fabbrini –, che si svolge sul territorio: Estra, del territorio, è un’eccellenza e il nome de gruppo, giustamente, può essere accostato soltanto a iniziative di tale livello. Un’occasione che non potevamo perdere: siamo contenti e speriamo di abbinare il nostro marchio a Strade Bianche anche in futuro; la decisione dovrà essere presa dal cda che ha già colto l’opportunità di legarsi a questa corsa meravigliosa con oltre 7000 presenze. Un connubio apparso da subito vincente e convincente". A.G.