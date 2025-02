Fabbrini: "Legame forte con le scuole"

Sei Toscana ha scelto di sostenere anche quest’anno ’Cronisti in classe’, un progetto che abbiamo sempre seguito con interesse e che apprezziamo particolarmente per le inchieste dei ragazzi dedicate alla sostenibilità, all’economia circolare e, naturalmente, alla gestione dei rifiuti. Consideriamo questa collaborazione del tutto naturale, non solo per la vicinanza ai temi che affrontiamo, ma anche per il legame consolidato che abbiamo con le scuole del territorio attraverso i nostri programmi di educazione ambientale. Tra questi, un ruolo centrale è ricoperto dal progetto ’Ri-Creazione’, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie dell’area servita da Sei Toscana, che festeggia quest’anno la sua decima edizione. Un progetto che coinvolge migliaia di ragazze e ragazzi e che, grazie alla sinergia con ’Cronisti in classe’, potrà sicuramente offrire agli studenti un’ulteriore occasione di crescita", spiega il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini. "Da un lato, offrendo loro percorsi educativi che integrano il programma scolastico, dall’altro, dando la possibilità di informare e sensibilizzare su queste tematiche vestendo i panni di giovani reporter.

In linea con gli argomenti che Sei Toscana propone nella sua offerta formativa, ci piacerebbe che i ragazzi approfondissero tematiche strettamente connesse alla gestione dei rifiuti, ma anche temi più ampi, come gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 e la Carbon Neutrality. La partecipazione a ’Cronisti in classe’ – conclude Fabbrini – rappresenta quindi per Sei Toscana un’opportunità per rafforzare ulteriormente il nostro impegno nei confronti delle nuove generazioni, che saranno protagoniste di un domani più sostenibile. Auguro a tutti gli studenti e ai loro insegnanti un buon lavoro!