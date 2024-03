Ex campino di San Prospero. Lavori fino a giugno 2025

"Il progetto di riqualificazione dell’ex campino di San Prospero nasce dalle criticità strutturali, evidenziate dai pesanti avvallamenti della pavimentazione, e funzionali, dovute al dimensionamento dei posti auto non conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune". Così l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini rispondendo all’interrogazione di Luca Micheli, Pd: "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato a settembre 2021, mentre il progetto definitivo a ottobre 2021. Successivamente è stata affidata l’esecuzione del progetto esecutivo a un raggruppamento temporaneo di professionisti, nel novembre 2022. Il progetto esecutivo è stato consegnato una prima volta il 15 dicembre 2023, ma, a seguito dei maggiori costi di realizzazione, è stata chiesta una revisione delle scelte progettuali. Per questo, il progetto è stato consegnato lo scorso 23 febbraio". E ancora: "Il cronoprogramma – è stato annunciato – prevede l’inizio dei lavori il 21 ottobre 2024 e la conclusione il 5 giugno 2025. A partire dal finanziamento relativo al bando regionale, sono state effettuate periodiche riunioni con i tecnici della Regione. Il 12 febbraio scorso, il Comune ha fornito ulteriori aggiornamenti sulle tempistiche e sulle problematiche. La Regione ha accettato lo slittamento dell’inizio dei lavori entro e non oltre la fine dell’anno 2024, senza ripercussioni sul finanziamento".