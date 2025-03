Evento teatrale di FST e Gli Omini

Una terra lontana, quasi irraggiungibile. Spettacolo teatrale, domani alle 21, al Teatro Politeama di Poggibonsi, dove FST e Gli Omini mettono in scena "Circolo Popolare Artico - Avventure su un’isola di ghiaccio". Un’idea de Gli Omini. Con Francesco Rotelli, Luca Zacchini e gli animali polari di Eleonora Spezi. Scritto da Giulia Zacchini, ispirato ai racconti di Jørn Riel. In seno alla rassegna Lef e Discipline(s). Una comunità di sedici cacciatori e novantadue cani, sparsi in nove baracche, nella Groenlandia più inabitabile. Una natura prorompente. Immensi spazi vuoti. Sfide avventurose, amicizie improbabili, atipiche esperienze di formazione.

Fabrizio Calabrese