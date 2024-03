Evento posticipato

Cambio di data per lo spettacolo Oliva Denaro al Teatro del Popolo di Colle. Il Teatro del Popolo di Colle e la Compagnia Teatrale comunicano, infatti, che purtroppo è necessario spostare lo spettacolo Oliva Denaro in programma al teatro per martedì 12 marzo a causa di un infortunio occorso alla Signora Ambra Angiolini durante lo spettacolo di venerdì 8 marzo a Bologna. La data individuata e prevista per il recupero dello spettacolo è il 28 marzo alle ore 21. I biglietti acquistati saranno validi per la data del 28 marzo esibendoli direttamente all’entrata in teatro la sera della replica. Per ogni chiarimento potete rivolgervi al numero telefonico 0577912253 o direttamente al teatro in orari di cassa, 0577 921105.