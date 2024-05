"Eventi e tradizioni: il calendario delle Contrade per il weekend"

· DRAGO

– Festa Titolare

– Oggi alle 18,30 Presentazione in Sala delle Vittorie dei lavori di restauro, sistemazione e valorizzazione della Sede storica ed apertura straordinaria di tutti i locali della Contrada.

– Domani alle 10 Onoranze ai Contradaioli defunti presso i cimiteri cittadini. Alle 16 Ritrovo dei piccoli Dragaioli ai Voltoni e merenda, alle 16,30 Corsa dei carretti in via di Camporegio, alle 17 Battesimo Contradaiolo in piazza Matteotti, alle 18 Corsa con i sacchi in Piazza Matteotti, alle 18,30 Cerimonia dello spago in Sala delle Vittorie, alle 19,45 Ricevimento della Signoria all’Arco dei Pontani, alle 20,15 Solenne Mattutino nell’Oratorio della Contrada e presentazione delle nuove bandiere, alle 21 Apertura stand gastronomici in via del Paradiso.

– Domenica 26 maggio alle 8,20 partenza della comparsa per il giro di omaggio ad Autorità e Consorelle, alle 11 S. Messa in suffragio dei Dragaioli defunti nell’Oratorio della Contrada, alle 13 Pranzo della comparsa presso la Società di Camporegio in San Domenico, alle 14,30 Partenza della comparsa dalla Società di Camporegio, alle 15 Offerta del Cero a Santa Caterina nella Basilica di San Domenico, alle 18,15 Ritrovo in Piazza Postierla, alle 19 Estrazione delle Contrade e rientro in Contrada, alle 20,30 Cena di chiusura del Giro presso la Società di Camporegio in San Domenico.

· GIRAFFA

– Domenica 26 maggio Pranzo dell’estrazione. Prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci (3926897373).

– Nei giorni 30 e 31 maggio dalle 19 in piazza Provenzano torneo ‘Street basket Provenzano’.

· LEOCORNO

– Domenica 26 maggio cena della Trifora. Info e prenotazioni mediante l’apposita App. Per soci e famiglie

· NICCHIO

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 fino a sabato 22 giugno..

· TARTUCA

– Oggi in via dei Maestri, si terrà la celebrazione dei 200 anni dalla nascita di Tito Sarrocchi. L’evento avrà inizio alle 18 in società con la presentazione della figura di Tito Sarrocchi come artista e come tartuchino, a cura dei relatori Raffaele Ascheri e Giovanni Mazzini. A seguire cena. Alle 20 Celebrativa in via Tito Sarrocchi.

· TORRE

– Oggi alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335456835.

– Domani alle 17,30 il Gruppo Piccoli continua le prove per la serata dei Cori nella Imperiale Contrada della Giraffa, alle 20. Il Gruppo Piccoli organizza la pizza in via Salicotto aperta a tutti. Prenotarsi con apposita App o tramite Whatsapp ad Aldo Tani 3402229869 e Cecilia Gessani 3494949304.

– Domenica 26 alle 13 Pranzo Over 70 in società. Pranzo dell’estrazione in via Salicotto.

Martedì 28 alle 20,30 cenino.

· VALDIMONTONE

– Oggi, domani e il 26 maggio 50esimo Gruppo Donatori di Sangue Bruno Borghi. Oggi alle 18 inaugurazione mostra fotografica in Sala delle Vittorie, domani dalle 18 alle 22 mostra fotografica in Sala delle Vittorie, domenica 26 dalle 10 alle 12 mostra fotografica in Sala delle Vittorie.

– Domenica 26 pranzo dell’Estrazione, segnarsi nell’app o in società. Cena dell’estrazione, tessere in vendita fino a domani dalle 21,30 alle 23,30.