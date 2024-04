Eventi e iniziative nelle Contrade di Siena: appuntamenti e attività per il mese di aprile

· CIVETTA

– Venerdì 12 aprile avrà luogo il consueto Convivio annuale del Gruppo Donatori di Sangue della Civetta ‘Paolo Bonacci’. Alle 20,30 cena in società. Per le prenotazioni utilizzare l’App della Contrada oppure contattafano Bonacci, entro martedì 9 aprile. L’evento sarà gratuito per tutti i Donatori.

· DRAGO

– Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

– Venerdì 12 aprile serata in piazzetta

–Venerdì 19 aprile cena per la ristampa dei Numeri Unici del 1950 e del 1954.

–Sabato 20 aprile attività pomeridiana del Gruppo Piccoli Lecaioli e aperitivo in Società. Per soci e famiglie

– Allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della contrada. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16 a partire dal 13 aprile. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (392647 5211).

· NICCHIO

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30. Nei giorni di domani, 11 e 18 aprile, sempre di mattina dalle 9,30 alle 12,30. Sabato 13 aprile la chiesa sarà aperta anche il pomeriggio dalle 18 in occasione diel concerto di musica classica.

· OCA

– La Commissione Centenaria ricorda che anche quest’anno saranno assegnate due borse di studio, consistenti in due bonus libri, a favore di studenti meritevoli della Società degli Anatroccoli e Giovani di Fontebranda che abbiano frequentato con successo e per la prima volta la classe seconda della scuola secondaria di primo grado e la classe terza della scuola secondaria di secondo grado. La scadenza per la presentazione delle domande (moduli scaricabili dal sito della contrada) è il 12 aprile 2024. Le domande possono essere inviate per raccomandata o via pec a [email protected] Per tutte le informazioni consultare: http://www. contradadelloca.it/borse-di-studio.

· PANTERA

– Martedì 16 aprile alle 21,30 assemblea di società con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente. Bilancio anno 2023, Varie ed eventuali.

· TORRE

– Sabato 13 aprile dalle 16 alle 17

il Gruppo Donne e il Circolo Culturale i Battilana organizzano una visita guidata alla mostra ‘In Campo la Balzana’ nei Magazzini del Sale. Per prenotazioni scrivere o telefonare a Elisabetta Vanni 3388016792 o Francesco Monciatti 3333350909. Il Gruppo Piccoli organizza il corso di cucito per bambine/i (16-17) Riferimenti Aldo Tani 34022298 69 e Cecilia Gessani 34949493 04. Alle 17,30 Il Gruppo Piccoli continua le prove per la serata dei Cori nella Imperiale Contrada della Giraffa. Alle 20,30 La commissione Mutuo Soccorso, insieme all’associazione ‘Il mondo di Gabri’, organizza una cena solidale per l’acquisto di un apparecchio ecografico per il Pronto Soccorso Pediatrico delle Scotte Prenotarsi con apposita App tramite WhatsApp a Simone Signorini 3483410383 e Chiara Savelli 3897862694.

– Martedì 16 aprile alle 20,30 cenino.

· VALDIMONTONE

– I corsi per alfieri e tamburini, da oggi si terranno ogni sabato alle 16 e ogni giovedì alle 17,45.

Aspettiamo vecchi e nuovi allievi a partire dai 6 anni di età.