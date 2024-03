"Eventi e appuntamenti delle Contrade senesi: tradizioni e incontri in programma"

· CIVETTA

- Sabato 23 alle 18,30 nell’oratorio della Contrada avrà luogo la santa messa della Vigilia delle Palme con benedizione e distribuzione dei ramoscelli di ulivo.

· DRAGO

-Giovedì 21 marzo alle 21,15 in prima e alle 21:30 in seconda convocazione avrà luogo, nei locali della Società di Camporegio in San Domenico, l’assemblea generale della Contrada.

- I corsi alfieri e tamburini, a marzo, saranno effettuati solo il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18. A partire da mercoledì 3 aprile si svolgeranno nei seguenti giorni: mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19; sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

– Sabato 16 marzo cena dello sport.

– Sabato 23 marzo pizza in società. Per soci e famiglie.

– Da lunedì 18 marzo riprenderanno gli allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della Contrada. Corsi tutti i lunedì e giovedì dalle 18, sabato alle 16 a partire dal 13 aprile. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (3926475211).

· LUPA

- Per ’In Contrada… in salute’, venerdì 15 alle 18 nella sala capitolare dell’Oratorio di San Rocco, secondo incontro sulla prevenzione medica. Relatori Gianluca Martone e Patrizia Pichierri, medici chirurghi specialisti in oftalmologia su ’Il glaucoma: il ladro silenzioso della vista’ e Michele Giubbolini, medico chirurgo vascolare su ’Gli aneurismi dell’aorta addominale’.

· OCA

In collaborazione con la Lilt di Siena, nei locali della Società Trieste: venerdì 22 ore 18.30, incontro con la dottoressa Desy Nannini, ginecologa Lilt, ’Proteggiamo i giovani dall’Hpv, vademecum per ragazzi e ragazze’.

· PANTERA

– La società organizza il torneo di burraco giovedì 14 marzo, giovedì 11 aprile, giovedì 9 maggio.

– Sabato 16 marzo dalle 15,15 in sarà trasmissione delle partite di rugby del torneo Sei Nazioni, disponibilità di snack e birre. A seguire cena e musica dal vivo con i Culo e Camicia. Serata aperta anche agli esterni. Prenotazioni su PanterApp o Margherita (3388410550), Camilla (3388 697893) o Bianca (3345726 660). La prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

· SELVA

- Venerdì 15 Aperitivo in rummeria.

- Sabato 16 Sabato selvaiolo e a seguire spettacolo di Alvalenti in collaborazione col Gruppo Piccoli (su prenotazione).

- Venerdì 22 Cena con delitto ’A cena con l’assassino, cronaca di un suicidio in diretta’ (su prenotazione).

- Sabato 23 Tombola e lotteria di Pasqua dei piccoli.

- Martedì 26, alle 21.30, assemblea generale nel museo della Contrada.

· TARTUCA

Per ’Pagine e parole. Libri d’autore e performance teatrali’, venerdì 15 alle 19, sarà presentato ’In una rara notte di luna piena’, scritto da Elisa Mariotti, illustrato dalla tartuchina Lara De Santi e promosso dall’Associazione Codini e Occhiali. Interverranno alla serata, moderata da Giacomo Vigni, Iolanda Morabito, Cristina Rigacci, Sylvia Sestini, Claudio De Felice.

· TORRE

– La Commissione Mutuo Soccorso organizza il corso di Pronto soccorso Blsd nei locali della Società Elefante: questa sera alle (parte pratica), venerdì 15 alle 21 (parte pratica sui manichini). – Sabato 16 marzo alle 20,30 cena della caccia in società.

· VALDIMONTONE

– Sono ripresi i corsi per alfieri e tamburini e saranno effettuati solo il sabato pomeriggio a partire dalle 15,30,