Europee, il Pd alla riscossa: "Iniziative nelle piazze"

L’Unione comunale Pd scalda i motori in vista delle elezioni europee. Lo annuncia il commissario, il parlamentare Marco Sarracino, che spiega gli obiettivi della riunione: "Giovedì sera si è insediato il gruppo di lavoro che mi affiancherà nei prossimi mesi nel delicato compito di ricostruzione e rinnovamento del Partito Democratico senese. E’ stato un momento molto importante, in cui è emersa con forza l’idea di prepararci al meglio in vista delle prossime elezioni europee. Un appuntamento importantissimo, specie per quello che si sta verificando a livello internazionale".

E ancora: "Il Pd si farà trovare pronto, con un progetto di ampio respiro – aggiunge il commissario –, alternativo a una Destra che nazionalmente taglia le risorse per la sanità pubblica, non affronta la questione salariale, non parla di sicurezza nei luoghi di lavoro, è pronta ad aumentare le disuguaglianze con l’autonomia differenziata, è contro la transizione ecologica. Sarà invece innanzitutto su questi temi che il Pd caratterizzerà la propria battaglia politica a livello nazionale. Ma a Siena abbiamo il dovere di vincere una sfida in più: quella di dare immediatamente un segnale a una amministrazione comunale che è ambigua sulla grande opportunità che rappresenta il Biotecnopolo, che depotenzia il trasporto pubblico locale, che non si occupa del decoro urbano, che non ha alcuna idea di visione e sviluppo per la città".

Poi l’annuncio: "Per questo nel mese di maggio saremo nelle principali piazze di Siena, raccontando alle cittadine e ai cittadini le nostre proposte e le sfide che intendiamo affrontare nei prossimi mesi – le parole di Sarracino –. Ne abbiamo parlato anche nell’assemblea tenutasi con i circoli di Siena nord. La bella e numerosa partecipazione testimonia non solo la fiducia dei nostri iscritti nel nuovo corso che stiamo costruendo ma anche la voglia di partecipare ed essere protagonisti nelle battaglie del presente e del futuro. Come detto, il Pd Siena non torna indietro, ora è tempo del cambiamento e del rinnovamento, per Siena e per l’Italia".